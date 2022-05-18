عايدة رياض تنشر صورة أثناء فترة معاناتها من مرض السرطان

شاركت الفنانة عايدة رياض، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء فترة معاناتها من مرض السرطان.

وكتبت الفنانة عايدة رياض، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "كل ما أشوف الصورة دي بشكر ربنا أنه حياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي، وجلسات الكيماوي كانت بتوقعلي شعري، ممكن تاخدوا بالكم من ملامحي كانت مرهقة إزاي".

ولفتت الفنانة عايدة رياض إلى أنه: "محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه، أنا فعلًا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة، كانت معاناة".

وأضافت الفنانة عايدة رياض: "الحمدلله ربنا قومني بالسلامة ووقفت على رجلي من تاني، وكل ما أقوم من النوم بحمد ربنا أنه شفاني وعافاني، ربنا يحميكم ويحفظكم يا حبايبي".

"اللى مالوش كبير"

تجدر الإشارة إلى أن "اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

ويستعد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لتصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "البلدوزر"، حيث تجمعه جلسات عمل مكثفة برفقة مخرج ومؤلف العمل طارق العريان من أجل تحضيرات الفيلم والوقوف على الخطوط العريضة في تفاصيل أحداث وقصة العمل.

وكان يعرض مسلسل "اللى مالوش كبير" على قناة ON في شهر رمضان 2021.