مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بكفر الدوار

رفعت أوناش المرور آثار حادث تصادم أتوبيس على طريق منية السعيد مركز كفر الدوار بالبحيرة الذي أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس على الطريق ووجود متوفى ومصابين وجار الحصر.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية وقوع تصادم على طريق منية السعيد بكفر الدوار وانقلابه ونتج عن الحادث مبدئيًا إصابة 7 ووفاة أحد الأشخاص وجار نقل المصابين للمستشفيات المختلفة وجار إخطار الجهات المعنية وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.