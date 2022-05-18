الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بكفر الدوار

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس
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رفعت أوناش المرور آثار حادث تصادم أتوبيس على طريق منية السعيد مركز كفر الدوار بالبحيرة الذي أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس على الطريق ووجود متوفى ومصابين وجار الحصر.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية وقوع تصادم على طريق منية السعيد بكفر الدوار وانقلابه ونتج عن الحادث مبدئيًا إصابة 7 ووفاة أحد الأشخاص وجار نقل المصابين للمستشفيات المختلفة وجار إخطار الجهات المعنية وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.

عرف فحص النيابة عرض لوز اصابة مستشفى الاول مصرع أتوبيس انقلاب تحقيق

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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