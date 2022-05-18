هنادى مهنا تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد خالد صالح

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" فيديو برفقة زوجها، ردًا على شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مقطع فيديو لزوجها من المالديف، حيث يستمتعان هناك، مصحوبا بمقطع من أغنية "الحركة دي" للنجم أحمد حلمي، وعلّقت قائلة: "مش فاضي"، كما نشرت "هنادي" فيديو آخر وهي مع زوجها في عرض البحر.

وذلك ردًا منها على تعليقات الجمهور، ومنها: "أومال فين أحمد بقينا مش بنشوفكم مع بعض"، "هي مش بتظهر مع زوجها زي الأول ليه.. يارب ما يكونوش اتطلقوا"، و"هي ليه لوحدها بقالها فترة فين جوزها" وغيرها.

واحتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزواجهما يوم 6 نوفمبر من العام 2020، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مشاركتها في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" للفنان أكرم حسني والفنانة أيتن عامر، ضمن مسلسلات رمضان 2022، وحقق مسلسل "مكتوب عليا" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه بموسم رمضان المنقضي، حيث ظل يحتل المراكز الأولى بقائمة الأكثر مشاهدة.

مسلسل مكتوب عليا

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.