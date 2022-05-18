حرمان طلاب من الامتحان وإحالة «مُلاحظي لجان» للتحقيق في دمياط

تفقد اليوم الدكتور "خالد خلف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجنتي امتحانات الشهادة الإعدادية، بإدارة كفر البطيخ التعليمية؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وتفقد لجنة مدرسة الإعدادية بنات، متابعًا سير العمل بالامتحانات حيث يؤدي الطلاب اليوم، امتحانات مادة العلوم، كما تابع الوضع العام للجان الامتحانية، واطمأن من الطلاب على خلو ورقة الأسئلة، من أي مشاكل فنية.

كما تفقد "وكيل الوزارة" لجنة كفر البطيخ- تعليم أساسي، بعد أن رصدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية عدة شكاوى خاصة بانضباط اللجان وتجمع أولياء الأمور خارجها.

وأثناء تفقده رصد "وكيل الوزارة" بنفسه عدد ١٤ حالة غش عن طريق التليفون المحمول، وورق كتب فيه إجابات أسئلة الامتحان، ووجه سيادته بعمل محاضر غش للطلاب وتحويلها للشئون القانونية بالإدارة، والتي قررت حرمان الطلاب من امتحان اليوم، واعتبار إلغاء الامتحان في المادة المشار إليها رسوبًا، ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، وإحالة الملاحظين في تلك اللجان للتحقيق.

وشدد "خلف" على تحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة، ومنع السماح بدخول التليفونات للطلاب والملاحظين داخل اللجنة، بالإضافة إلى العمل على توفير مناخ ملائم؛ لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر، وبشكل يليق بتعليم دمياط.