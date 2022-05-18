تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق «توك توك» في الشرقية لجلسة 12 يونيو

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، تأجيل محاكمة أربعة متهمين في القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بقتل سائق لسرقته بالإكراه بدائرة القسم، لجلسة 12 يونيو المقبل للمرافعة.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من "محمود. ح.أ" - 26 عامًا - محاسب، ومقيم بمحافظة الجيزة، بأنه نما إلى علمه قيام مجهولين باستيقاف المدعو "مصطفى. ح. ع" سائق، بالطريق العام حال استقلاله سيارة ملك شقيقه، وأطلقوا صوبه عيار ناري ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "مصطفى.س. س" - 21 عامًا - ميكانيكي، و"عبد الله.ع. م" - 22 عامًا - سائق، و"أحمد.ح.أ" - 21 عامًا - سائق، والمقيمين بمدينة السلام بالقاهرة، و"فارس.ع. ج" - 25 عامًا، ومقيم بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية.