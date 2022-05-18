فولوديمير زيلينسكي.. ما بين السياسة والسينما (صور)

20 من مايو 2019، هذا التاريخ الذي غير حياة الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي، حيث تم انتخابه رئيسا للجمهورية، وحقق فوزًا بنسبة 73.2% أمام الرئيس آنذاك بيترو بوروشينكو، هذا المشهد كان جزءًا من مسلسل قام ببطولته زيلينسكي نفسه عام 2015، حينما تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل "خادم الشعب" أدى زيلينسكي في المسلسل دور فاسيلي غولوبورودكو، الذي كان صعوده السريع إلى القمة مشابها لما حققه زيلينسكي في مستقبل الأيام.

وهنا يعود بقوة على الساحة من خلال كلمته أمس عبر خاصية الفيديوكونفرس خلال افتتاح الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، حيث لاقت ترحيبًا حارًا من الحضور.

وجاءت الكلمة متضمنه ما يلي: "في النهاية، ستزول الكراهية ويموت الطغاة وكان يشير إلى قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية بما فيها فيلم تشارلي تشابلن "الديكتاتور العظيم" الذي كان بمثابة هجاء ساخر لأدولف هتلر والنازية، مضيفًا "نحتاج إلى تشابلن جديد ليثبت اليوم أن السينما ليست صامتة".

وفيما يلي نرصد خلال سطور كيف كان طريق زيلينسكي من السينما للسياسة.

بالطبع لم تكن الرحلة مفروشة بالورود، حيث بدأت من فترة الشباب بالمشاركة المنتظمة في برنامج فكاهي تنافسي، حيث كان يبث من خلال التليفزيون الروسي، وفي عام 2003 قام بتأسيس فريق إنتاج تلفزيوني ناجح أطلق عليه اسم كفارتال 95، ومن أواسط العقد الثاني من هذا القرن صب اهتمامًا في عمله التليفزيوني والسينمائي بأفلام مثل ريفسكي مقابل نابوليون عام 2012.

كما أدى بطولة فيلم "الحب في مدينة كبيرة" عام 2008، ومن ثم فيلم أوفيس رومانس، في عام 2011 وفيلم "رجيفسكي فيرسس نابليون" في عام 2012، وغيرها من الأعمال الكوميدية.

أولينا زيلينسكا.. زوجة الرئيس الأوكراني

إنها أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني الحالي، لديها ولدان ألكساندرا وكيريل. وتعدّ السيدة الأولى في أوكرانيا، فهي كاتبة السيناريو وزميلة الدراسة السابقة لزيلينسكي، هي تعتبر من الداعمات لشخصه، فقد صعدت لتكون من أشد المؤيدين والداعمين وسط الحرب الروسية.

نقطة الانطلاقة في المجال السياسي

وبعد أحداث عام 2014 والإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش بعد احتجاجات دامت لشهور، بدأت روسيا بتقديم الدعم للانفصاليين في شرقي أوكرانيا بعد قرار ضمها لشبه جزيرة القرم، وعقبها بعام واحد تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل "خادم الشعب" كما أشارنا له من قبل، ومن هنا كانت النقطة الفاصلة في دخوله لعالم السياسة، حيث لم يمر أربع سنوات بعدها إلا وكان لديه منصب رئيس الجمهورية.

إنشاء حزب سياسي

وعقب ذلك تم إنشاء حزب السياسي خادم الشعب في مارس 2018، والتي أنشأت المسلسل بنفس الاسم بعد ذلك، وقاد حملة رئاسية ناجحة شبه افتراضية لعزل الرئيس بيترو بوروشينكو، في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط، وفاز زيلينسكي بكل من الجولة الأولى من الانتخابات في 31 مارس، وانتخابات الإعادة في 21 أبريل 2019، وخلال مقابلة تليفزيونية قال إنه ذهب للسياسة لاستعادة الثقة في السياسيين، وأنه يريد "تغيير مزاج وطابع المؤسسة السياسية، قدر الإمكان".

ومن بين تصريحات الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي فيما يخص الرئاسة، أنه لن يرأس سوى فترة ولاية واحدة في منصبه، أي خمس سنوات فقط.

المولد والنشأة

ولد الرئيس الأوكراني الحالي لأبوين من أصل يهودي عام 1978، وحينها كانت جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، والده أستاذ ورئيس قسم علم التحكم والاتصال في معهد كريفي ريه "مكان المولد" للاقتصاد، ووالدته كانت تعمل مهندسة.