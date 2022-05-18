أحمد حلمي عن «واحد تاني»: المؤشر لفكرة أن العمل جيد هو استمرار الإيراد

أعرب الفنان أحمد حلمي، عن سعادته لنجاح فيلمه السينمائي "واحد تاني"، خاصًة بعد ردود فعل الجمهور التي تلقاها خلال الأيام الماضية حوله، معلقًا عن إيرادات الفيلم التي تخطت حاجز 40 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط.

وقال أحمد حلمي أثناء لقائه مع برنامج "إي تي بالعربي"، عن فيلم واحد تاني: "الإيراد لم يسبق ليا إيراد شبه ده، دايما الحمد الله ربنا بيكرمني أن في كل فيلم بالنسبالي مختلف عن اللي قبله، المؤشر لفكرة أن العمل جيد هو استمرار الإيراد، وباخد دايما مقياسي من الشارع مباخدوش من أي حاجه، ممكن فيلم ميعملش فلوس كتير بس يعمل صدى في الشارع حلو أو فيلم ميعملش فلوس في السينمات وينزل على الفضائيات أتفاجئ أنه لسه نازل".

فيلم "واحد تانى"

الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

حصد فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، العديد من الإشادات، التي أطلقها الجمهور المصري، بعد رؤيته للفيلم، والذين أبدوا إعجابهم بالفكرة، والكوميديا المقدمة فى العمل، حيث أكد جمهور الفيلم من مختلف الفئات، والأعمار، أن الفيلم على قدر عال من الجودة، والاحترافية، ويمتلئ بالكوميديا، التي تمتزج بقصة جيدة، وطرح قضية اجتماعية في نفس الوقت.

كما أكد «الجمهور» أن الفكرة تُعد جديدة بالنسبة للأفلام المصرية، إضافة إلى الطاقة الإيجابية التى يعطيها الفيلم، وشدد الجمهور أيضاً على احترام الفيلم لعقل المشاهد، بتقديم كوميديا راقية، هذا وتفاعل الجمهور مع أغنية «بص الحركة دى»، التى غناها «حلمي» خلال أحداث الفيلم.

تصدر فيلم “واحد تاني” بطولة الفنان أحمد حلمي، قائمة أكثر الأفلام حضورًا جماهيريًا في صالات السينما السعودية محققًا إيرادات كبيرة بشباك التذاكر.

وشاركت الصفحة الرسمية للسينما السعودية على تويتر صورة لأكثر الأفلام مشاهدة بالسينمات وإيرادات بشباك التذاكر، واحتل فيلم "واحد تاني" المركز الأول ضمن قائمة الـ TOP 5.