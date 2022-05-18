قرار جمهورى بتعيين بسام راضى سفيرًا فوق العادة لمصر بإيطاليا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلاً عن تعيين عدد من السفراء كقنصل عام.

وشهدت الحركة الدبلوماسية، تعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو، والسفير عاصم محمد حنفي محمود، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الصين وغير مقيم لدى منغوليا، والسفير شريف محمود سيد عيسى، سفيرًا فوق العادة مفوضًا، لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نصت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 196 لسنة 2022، على تعيين كل من التالية أسماؤهم بديوان عام وزارة الخارجية:

- خالد وفيق إسماعيل ثروت السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أيرلندا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- حسام الدين قاسم عيسى مسلم السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية السودان سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- رضا حبيب إبراهيم زكى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سلوفينيا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- محمد عبد الستار محمد البدرى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية وغير مقيم لدى حكومة منغوليا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

- أشرف عبدالقادر المرسي سلامة السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الإكوادور سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- باسم محمد عبدالعليم خليل السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سلوفاكيا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- بهاء الدين بهجت إبراهيم دسوقى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أرمينيا وغير مقيم لدى حكومة جورجيا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- محمود فاروق يوسف عامر السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية زيمبابوى سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- على عمر على سرى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كرواتيا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- شريف محمد فؤاد البديوى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الإمارات سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- ياسر على رجب على السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وغير مقيم لدى كل من حكومة ترينداد وتوباجو وحكومة جرينادا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- محمد ياسر أحمد علاء الدين الشواف السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بنما وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية نيكاراجوا وحكومة جمهورية كوستاريكا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- أسامة سعيد محمود خليل السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهوري مدغشقر سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- نهى أحمد ماهر حامد خضر السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية السنغال وغير مقيم لدى كل من حكومة جامبيا وحكومة جمهورية الرأس الأخضر سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- خالد محمد سامى الأبيض السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كينيا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سيشل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- أشرف محمد نبهان سويلم السفر فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- محمد منير محمد لطفى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سيراليون سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

- أحمد محمود إسماعيل عثمان المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

- حمدى شعبان عبد الحليم محمد المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

- محمد جابر محمد أبوالوفا المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة تنزانيا الاتحادية وغير مقيم لدى حكومة جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

- أحمد محمود عبد الحليم أبو زيد المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة كندا وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.



