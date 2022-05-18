الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على فيديوهات اعتداء عامل على زوجته بـ«شومة» بالشرابية

اعتداء عامل على زوجته
اعتداء عامل على زوجته بـ«شومة» بالشرابية
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أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الأربعاء، تفريغ الفيديو الذى يظهر فيه متهم بالاعتداء على زوجته بالضرب مستخدما "شومة" لكشف ملابسات الواقعة.
ورصدت تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدما شومة، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت.

وبالفحص، تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبسؤال المجني عليها أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات، وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها.

وأضافت المجني عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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