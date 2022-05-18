النيابة تشرّح جثة سائق قُتل في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة سائق «توك توك» عثر عليه قتيلا بالحى الـ11 بمدينة أكتوبر، وإعداد تقرير حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغاً بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالحي الـ11، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك مقتول بطعنة نافذة أسفل الإبط الأيسر، وبجواره التوك توك الخاص به، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.