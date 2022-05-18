الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمان بقتل عامل في دار السلام بسوهاج يمثلان الجريمة أمام النيابة

قتل
قتل
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قام المتهمان بارتكاب واقعة قتل عامل بمدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، وذلك من لحظة استدراج المجنى عليه وحتى الوصول به لأحد المنازل والتعدى عليه بعرق خشب على رأسه ووضع جثته داخل مرتبة ومن بعدها داخل جول وحتى إلقاء جثته بالترعة الفاروقية.

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج، تمكنوا برئاسة المقدم المزمل نافع، رئيس وحدة مباحث المركز من كشف غموض العثور على جثة داخل مرتبة وجوال كبير عثر عليها طافية، بترعة الفاروقية، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلين بسبب خلافات مالية بينهما.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من مساعدة لفرقة الشرق بلاغا، يفيد بالعثور على جثة بها آثار تحطيم للرأس طافية بترعة الفاروقية ملفوفة داخل جوال ومرتبه ولم تعرف عليها أحد وتم عمل نشرة بأوصاف الجثة وتعميمها على المراكز والأقسام.

مدينة دار السلام محافظة سوهاج قتل عامل

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