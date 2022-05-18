النيابة في قتل مالك شركة بالطالبية: «فتيات ليل السبب»

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل واقعة قتل مالك شركة بالطالبية عن أن المتهمين يعملان بشركة المجني عليه، ولشكه في اصطحابهما فتيات ليل داخل مقر الشركة، تشاجر معهما.

وتبين أن المجني عليه مالك شركة، تلقى اتصالا من حارس العقار الكائنة به الشركة، وأخبره بأن اثنين من موظفي الشركة أحضرا فتيات ليل إلى مقر الشركة، فتوجه المجني عليه إليها للتأكد من صحة ذلك.

كان تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.