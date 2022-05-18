خبير سلوك يوضح كيف يمكن التخلص من الإفراط في تناول الطعام

نُشر تقرير عبر the sun يوضح من خلال خبير سلوك كيف يمكن التخلص من الإفراط في تناول الطعام، حيث إن الإفراط في الأكل، ببساطة، هو "تناول أكثر مما نرغب"، أو "أكثر مما يحتاجه جسمنا"، كما تقول جين أوغدن، أستاذة علم النفس الصحي في جامعة ساري.

كما تم وصف هذا الأمر بأنه لا يقتصرعلى الأكل للثواني عندما تكون ممتلئًا بالفعل وتستلقي في حالة من الانزعاج، بل يشمل الإفراط في الأكل تناول الطعام على مدار اليوم أو تناول الوجبات الخفيفة المعتادة المرتبطة بنشاط ما، مثل مشاهدة التلفزيون.

تقول جين، التي ألفت كتباً عن نفسية سلوك الأكل، إن هذه العادات يمكن أن تؤدي جميعها إلى الشعور بالذنب فيما يتعلق بالطعام فضلاً عن زيادة الوزن.

تندرج أسباب الإفراط في تناول الطعام في عدد من الفئات ، بما في ذلك المحفزات البيئية أو كطريقة للتعامل مع بعض المشاعر.

من أجل الراحة

الأكل المريح أمر مألوف لدى نسبة كبيرة من الأشخاص، حيث إن الأمر يعود إلى طفولتنا، وكشفت: "نتعلم كطفل أن الطعام هو مصدر للراحة أو علاج أو وسيلة لإدارة التوتر، و يساعدك "الأكل المريح" في التعامل مع أعراض المرض العقلي أو مشاكل الثقة بالجسم؛ يمكن أن تعوض الملل أو الانزعاج أو الإحباط.

تقول جين: “غالبًا ما ينتقد الناس أنفسهم بشدة ولديهم نصوص سلبية في رؤوسهم، ويمكن أن يكون الطعام مصدرًا للراحة لتحسين مزاجهم ومنحهم شعورًا بالرفاهية، ولكن هذا يمكن أن يكون قصير الأجل في كثير من الأحيان ، مما يؤدي إلى النقد الذاتي ثم الإفراط في تناول الطعام”.

في بعض الأحيان، تكون الضغوطات اليومية البسيطة هي التي تسبب ضغوطًا للناس.

يعتبر عادة

أن يكون الطعام بالنسبة لك عادة أو مرتبط بعادة معينة هذا ينذر بخطر الإفراط في الطعام، حيث يمكن أن يتم ربطه بوقت معين من اليوم، أو طاولة معينة، أو أريكة أو كرسي، أو أشخاص محددين، أو القيادة في السيارة، أو مشاهدة التلفزيون، أو الذهاب إلى السينما، وطوال حياتنا، نقوم باستمرار بإنشاء ارتباطات بين الأشخاص والأماكن والسلوكيات.

كيفية إصلاحها: تقول جين إن أفضل طريقة للتخلص من هذه العادة هي انتظار حدوث تغيير طبيعي في حياتك.

بسبب بيئتك

قد تؤدي بيئتك إلى إيقاف الرغبة الشديدة لديك، بعد كل شيء، من الصعب رفض الطعام عندما يتم التلويح به في وجهك.

تشرح جين قائلة: “غالبًا ما نأكل لأنه موجود، حيث إن رؤية الطعام أو رائحته هي محفز قوي، وقد يكون هذا بسبب أن شريكنا يقدم لنا الطعام”.

يمكن أن تشمل العوامل البيئية أيضًا اكتشاف البسكويت في السوبر ماركت أو محلات الوجبات السريعة في الشارع.

تقول جين: "نميل إلى الإفراط في تناول الطعام لأن العالم الذي نعيش فيه وصناعة الأغذية تدفعنا لتناول الطعام".

ماذا تفعل إذا كنت تُعاني من اضطراب في الأكل؟

الحالات الأكثر خطورة من الإفراط في الأكل قد تكون مدعومة باضطراب الأكل (ED).

عادة ما يكون هذا جزءًا من اضطراب الأكل بنهم - عندما يشعر شخص ما بأنه مجبر على تناول كمية كبيرة من الطعام في فترة زمنية قصيرة حتى يمتلئ أو يمرض بشكل مزعج.

تقول جين: "سوف يتأرجحون بين الإفراط في تناول الطعام - الفترات التي يقيدون فيها بشدة تناول الطعام - مما يؤدي إلى تأثيرات ارتدادية والإفراط في تناول الطعام.

قد يتقلب وزنهم أو يظل مستقرًا بشكل عام، لكن سلوكهم الغذائي لا يزال غير صحي.

"الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يكون مصدرًا للراحة، وفي بعض الأحيان قد يكون القيء بعد ذلك مصدرًا للراحة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل دائمًا طلب المساعدة، أن يتوجهون إلى الطبيب المتخصص لمعالجة ذلك على الفور.

يعود الأمر إلى الحياة الأسرية

الطعام ليس مجرد "وقود" - إنه جزء من كيفية ترفيه أنفسنا، ربما يتمحور وقت ثقافتك وعائلتك حول الطعام (والكثير منه).

هذا يمكن أن يجعل من الصعب فصل الاثنين، حيث قد تكون قد كبرت وأنت تستمتع بالعيد في كل لقاء عائلي.

تقول جين: "يعد الطعام جزءًا كبيرًا من كيفية تفاعلنا مع أطفالنا أو مع شركائنا أو في المواقف الاجتماعية أو للاحتفال".

وتضيف “تؤثر الثقافة أيضًا على كيفية تناولنا للطعام وترتبط الأطعمة بالمهرجانات والدين والطقوس وأوقات السنة”.