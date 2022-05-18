إجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل صديقه في المطرية

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل صديقه في مشادة كلامية، في الطب الشرعي ؛ لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كان ورد إخطار لقسم شرطة المطرية من مستشفى الزيتون التخصصي، بوصول جثمان الضحية مصاب بطعنتين، وتزامن مع ذلك بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين الضحية وصديقه.

وتوجهت القوات الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين مصرع شخص في العقد الثالث من عمره.

وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على صديقه المتهم بقتله، وتمت إحالته إلى التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة التي حدثت، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية معه، وتبين أنه يعاني من انفصام في الشخصية.