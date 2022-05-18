«ديليفري» يهتك عرض طفل في المرج.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بشمال القاهرة ، اليوم الأربعاء، حبس عامل دليفري 45 يومُا لاتهامه بـ هتك عرض طفل بمنطقة المرج.

وتبين أن المتهم تحايل على الطفل وأخذه معه إلى منزله واعتدى عليه جنسيًا، مشيرًا إلى أن أحد الشهود على الواقعة استدعته جهات التحقيق للاستماع له.

وكشفت التحقيقات أن الطفل مصطفى في العقد الثاني من عمره، يقيم بمنطقة المرج وأنه يوم الواقعة خرج للعب فوق سطح منزله مع كلبه فاعترض طريقه المتهم، واستدرجه وقام بحسر ملابسه واعتدى عليه جنسيا مرتين تحت التهديد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من والد الطفل، يفيد باتهامه لجاره، ويدعى: أحمد. ص، يعمل عامل دليفري، بالتعدي على نجله جنسيا عدة مراتٍ، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى منزل المتهم، وتم ضبطه، وأقر بارتكابه للواقعة.