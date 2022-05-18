دفن 4 ضحايا في حادث تصادم «ميكروباص» بـ«مرسيدس» في العريش

أمرت النيابة العامة في شمال سيناء، التصريح بدفن 4 مواطنين، توفوا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، بطريق العريش، والاستعلام عن صحة المصابين.

كان قد لقى 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، في حادث سير على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، محافظة شمال سيناء.

تلقت مديرية أمن شمال سيناء بلاغًا، يفيد حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري مرسيدس، بمنطقة الشهداء علي الطريق الدولي العريش، القنطرة شرق نتيجة السرعة الزائدة.

وأسفر عن مصرع ٤ مواطنين من ركاب السيارتين ممن كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية، وأصيب اثنين آخرين اللذان تم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي؛ لتلقي العلاج.

كما تم إيداع الجثث في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة؛ لتتولي التحقيقات في الحادث والوقوف على أسبابه.