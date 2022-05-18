مصرع شاب بتصادم ميكروباص وموتوسيكل بكوبري السيدة عائشة

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم، صباح اليوم الأربعاء، بين ميكروباص ودراجة بخارية أعلى كوبري السيدة عائشة بالخليفة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى السيدة عائشة، اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية يستقلها شخص، مما أسفر عن إصابته بكسور ونقل الى المستشفى وتوفى بداخلها.

وقام رجال المرور بإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.