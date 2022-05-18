الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصادم مروع فى شارع 9 بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية
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شهد شارع 9 بالمقطم حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث تصادم بشارع 9 بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام قائدة السيارة الملاكى بالدوران من أحد الدورانات بالشارع صدمتها سيارة ميكروباص مما أدى لتهشم الجزء الأمامي من السيارة الملاكي بالكامل، بالإضافة لتهشم جزء من السيارة الميكروباص.

تم التحفظ على سائق الميكروباص لفحص أوراقها ونقل قائدة السيارة إلى المستشفى والتحفظ على السيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم اجهزة الامن شرطة النجدة منطقة المقطم

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