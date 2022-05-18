الأربعاء 18 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

14 مصابًا بتصادم 3 سيارات في المرج

ارشيفية
ارشيفية
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أُصيب 14 شخصًا إثر تصادم مروّع بين 3 سيارات أعلى كوبري مؤسسة الزكاة اتجاه المرج.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري مروّع ووجود عدد كبير من المصابين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وتبيّن انقلاب سيارة ميكروباص واصطدام سيارات بها، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج. 

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق الميكروباص مما أدى لانقلاب السيارة واصطدام عدد من السيارات بها، مما أدى إلى توقف حركة المركبات.

حادث مؤسسة الزكاة المرج

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