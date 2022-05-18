14 مصابًا بتصادم 3 سيارات في المرج

أُصيب 14 شخصًا إثر تصادم مروّع بين 3 سيارات أعلى كوبري مؤسسة الزكاة اتجاه المرج.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري مروّع ووجود عدد كبير من المصابين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وتبيّن انقلاب سيارة ميكروباص واصطدام سيارات بها، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وتم نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق الميكروباص مما أدى لانقلاب السيارة واصطدام عدد من السيارات بها، مما أدى إلى توقف حركة المركبات.