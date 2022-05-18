القبض على مسجل خطر بكيلو هيروين في الغردقة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من الهيروين المخدر قبل بيعها وتوزيعها على عملائه بمدينة الغردقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

معلومات وردت للعقيد شهاب جابر مدير مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة بتردد مسجل خطر مقيم بمحافظة قنا على منطقة مبارك 5 بالغردقة لبيع المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبحوزته كيلو هيروين مخدر كان يستعد لبيعها على عملائه بمدينة الغردقة.

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.