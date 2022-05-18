الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مستريح» جديد في سوهاج.. استولى على 2.1 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية
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تمكّن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد "فرع سوهاج"، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج لقيامه بالاستيلاء على 2 مليون و100 ألف جنيه من 6 أشخاص بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده واستولى على تلك المبالغ.

اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن بلاغ من المدعو “ع. م. ع”، 39 سنة، عامل، و5 آخرين يقيمون في المركز نفسه، يتضررون فيه من المدعو “خ. ع. خ”، 55 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليونين و100 ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة  تم الدفع بمأمورية من ضباط مركز شرطة العسيرات وضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد وتم ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

مباحث الأموال العامة جنوب الصعيد العسيرات

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وائل لطفي

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