السيطرة على حريق بقش القمح في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية.

كانت بداية الواقعة بتلقي بلاغ لشرطة عمليات النجدة بنشوب حريق ضخم بكمية من قش القمح، والمشون بقطعة أرض بزمام "قرية كفر علام" دائرة مركز منية النصر شمال الدقهلية.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء، والتي تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبيّن احتراق كمية من قش القمح "كومة من القمح" بقطعة أرض فضاء على مساحة فدان تقريبًا خارج الكتلة السكنية، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات.

وبسؤال مالك الأرض الزراعية رجح سبب الحريق بقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل، نتج عنه نشوب الحريق بكومة القش، ولم يتهم المالك أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وقيد المحضر برقم 2049 لسنة 2022 إداري مركز منية النصر وجارٍ العرض على النيابة العامة.