حبس شخصين سرقا مبلغا ماليا من داخل سيارة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" بأنه عقب قيامه بسحب مبالغ مالية من عدة بنوك بدائرة القسم، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته للسيارة إكتشف كسر زجاجها وسرقة "المبالغ المالية المشار إليها- 7 شيكات بنكية" من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة".

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك والد أحدهما" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من متحصلات الواقعة" بمسكنهما.

كما أقرا بقيامهما بتمزيق الشيكات المستولى عليها والتخلص منها بإلقائها بالطريق العام، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.