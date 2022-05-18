حبس المتهمين بضرب عامل وسرقته بالإكراه في الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهمين بسرقة دراجة نارية من قائدها عامل توصيل طلبات بالإكراه تحت تهديد السلاح وضربه بدائرة قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق ، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم التقابل مع "عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج" مصاب بجروح سطحية بالجسم ، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخصين يستقلان سيارة نصف نقل قاما باستيقافه، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين إصابته المنوة عنها ، واستوليا منه على "دراجته النارية، هاتفه المحمول، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الشخصية" كرهاً عنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية" ، وبحوزتهما "سيارة ملك أحدهما، سلاح أبيض "مطواة"، عصا خشبية "شومة" والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وكذا أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.