سيارة مسرعة تدهس سائقًا في الصف

لقي سائق سيارة نقل مصرعه نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به مما أسفر عن مصرعه في الحال بمنطقة الصف في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد بمصرع سائق صدمته سيارة أمام قرية أسكر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن سائق يدعى "رمضان. إ"، عقب خروجه للعمل متوجهًا لاستقلال سيارته النقل صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على قائد السيارة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.