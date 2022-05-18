«التضامن»: 2 مليون و236 ألف مستفيد من الدعم النقدي «تكافل» حتى مايو

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و236 ألفًا 088 أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري، مقارنةً بـ 2 مليون و241 ألف، و696 مستفيدًا حتى أبريل الماضي.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم «تكافل وكرامة» بلغ أكثر من 4 مليون أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنها تتبنى الحماية الاجتماعية بهدف تمكين هذه الفئات، سواء كانت من الفقراء، أو ذوي الإعاقة، أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية، أو من المسنين أو النساء المُعيلات، وفئات أخرى عديدة تسعى الوزارة إلى تمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.

وأوضحت، أنه يتم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات وأضيف مؤخرًا وقف الزواج المبكر للفتيات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، أما الشرط الثاني متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا، كما وضعت الوزارة شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

الاستعلام عن الدعم النقدي

وعن الاستعلام عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التضامن https://tk.moss.gov.eg/

وعن أهم شروط الحصول على الدعم، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي :-

- لا يكون (الزوج/الزوجة) أو (المسن/ العاجز)، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.