الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 2 مليون و236 ألف مستفيد من الدعم النقدي «تكافل» حتى مايو

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ads

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و236 ألفًا 088 أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري، مقارنةً بـ 2 مليون و241 ألف، و696 مستفيدًا حتى أبريل الماضي.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم «تكافل وكرامة» بلغ أكثر من 4 مليون أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنها تتبنى الحماية الاجتماعية بهدف تمكين هذه الفئات، سواء كانت من الفقراء، أو ذوي الإعاقة، أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية، أو من المسنين أو النساء المُعيلات، وفئات أخرى عديدة تسعى الوزارة إلى تمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.

وأوضحت، أنه يتم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات وأضيف مؤخرًا وقف الزواج المبكر للفتيات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، أما الشرط الثاني متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها  للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا، كما وضعت الوزارة شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

الاستعلام عن الدعم النقدي

وعن الاستعلام عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التضامن  https://tk.moss.gov.eg/

وعن أهم شروط الحصول على الدعم، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي :-

- لا يكون (الزوج/الزوجة) أو (المسن/ العاجز)، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

الموقع الإلكترونى ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي الزواج المبكر تكافل وكرامة وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدايرة المقطوعة واليأس المشرق

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: اغتيال «السنوار» و«الضيف» ما زال خيارا قائما

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة