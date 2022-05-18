التضامن تكشف عدد المستفيدين من الدعم النقدي «كرامة»

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليون و457 ألفا 699 أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري، مقارنة بمليون و460 ألفًا و515 مستفيدًا حتى أبريل الماضي، الذي يستهدف المُسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر وذوي الإعاقة.

4 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم “تكافل وكرامة” بلغ أكثر من 4 مليون أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن استمرار الدعم يتطلب توافر 3 شروط وهى:

حضور أبناء الأسر المستفيدة من “تكافل” للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريًا.

- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل، وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.

- وتم مؤخرا وضع شرط عدم الزواج المبكر للبنات أقل من 18 عامًا.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى استمرار صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الدعم على مستوى المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إجراءات الحصول على الدعم النقدي