تصدرت كلمة بطاقة التموين أكثر الكلمات بحثًا على موقع البحث «جوجل»، حيث يستمر أصحاب بطاقات التموين في البحث عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم ، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، لتجنب إيقاف البطاقات التموينية، وتوضح الدستور في السطور التالية خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم ٢٠٢٢



يبدأ أصحاب البطاقات التموينية بالاستعلام عن بطاقة التموين بتسجيل الدخول على موقع دعم مصر

ثم الضغط على استعلام عن مكاتب التموين.

وبعد ذلك يقوم بإدخال اسم المستخدم.

ثم إدخال الرقم القومي.

وبعد ذلك يتم تحديد اختيار خدمات تموينية للمواطنين.

ثم إصدار بدل لبطاقة تموين.

وبعد ذلك تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

ثم استعلام عن صرف البطاقة.

ثم استعلام عن حالة طلب.

رابط موقع دعم مصر لإدخال رقم التليفون



ويقدم موقع دعم مصر عدة خدمات للمواطنين، حيث يستخدمه أغلب حاملي بطاقات التموين الآن في تحديث بطاقة التموين وإدخال رقم التليفون، بعد أن أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة لهم عبر كوبون صرف الخبز لتحديثها.

ومن خلال الخطوات التالية يمكن تحديث بطاقة التموين وادخال رقم الموبايل:

في البداية قم بالدخول إلى موقع دعم مصر من هنا، ثم اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

يطلب الموقع الرسمي للتموين رقم البطاقة الشخصية، ثم قم بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

مهلة لتحديث بطاقة التموين



خلال أسبوعين فقط لابد أن ينتهي أصحاب بطاقات السلع التموينية من إضافة رقم التليفون لتحديث بطاقة التموين ٢٠٢٢، حسب تعليمات وزارة التموين، وذلك من خلال رسالة نشرتها، عبر بونات صرف الخبز، ويأتي تحديث بطاقة التموين في إطار حرص وزارة التموين على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية.

