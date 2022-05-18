الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022

بطاقة التموين
بطاقة التموين
ads

تصدرت كلمة بطاقة التموين أكثر الكلمات بحثًا على موقع البحث «جوجل»، حيث يستمر أصحاب بطاقات التموين في البحث عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم ، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، لتجنب إيقاف البطاقات التموينية،  وتوضح الدستور في السطور التالية  خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم ٢٠٢٢
 

يبدأ أصحاب البطاقات التموينية بالاستعلام عن بطاقة التموين بتسجيل الدخول على موقع دعم مصر 
ثم الضغط على استعلام عن مكاتب التموين.
وبعد ذلك يقوم بإدخال اسم المستخدم.
ثم إدخال الرقم القومي.
وبعد ذلك يتم تحديد اختيار خدمات تموينية للمواطنين.
ثم إصدار بدل لبطاقة تموين.
وبعد ذلك تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.
ثم استعلام عن صرف البطاقة.
ثم استعلام عن حالة طلب.

رابط موقع دعم مصر لإدخال رقم التليفون
 

ويقدم موقع دعم مصر عدة خدمات للمواطنين، حيث يستخدمه أغلب حاملي بطاقات التموين الآن في تحديث بطاقة التموين وإدخال رقم التليفون، بعد أن أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة لهم عبر كوبون صرف الخبز لتحديثها. 
ومن خلال الخطوات التالية يمكن تحديث بطاقة التموين وادخال رقم الموبايل: 
في البداية قم بالدخول إلى موقع دعم مصر من هنا، ثم اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.
يطلب الموقع الرسمي للتموين رقم البطاقة الشخصية، ثم قم  بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

رابط موقع «دعم مصر» لإدخال رقم التليفون وتحديث بطاقة التموين

وزير التموين: رفع سعر الزيوت متوقف على «الأسعار العالمية»

مهلة لتحديث بطاقة التموين


خلال أسبوعين  فقط لابد أن ينتهي أصحاب بطاقات السلع التموينية من إضافة رقم التليفون لتحديث بطاقة التموين ٢٠٢٢، حسب تعليمات وزارة التموين، وذلك من خلال رسالة نشرتها، عبر بونات صرف الخبز، ويأتي تحديث بطاقة التموين في إطار حرص وزارة التموين على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية.
 

بطاقة التموين التموين وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين موقع دعم مصر دعم مصر الاستعلام عن بطاقة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدايرة المقطوعة واليأس المشرق

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: اغتيال «السنوار» و«الضيف» ما زال خيارا قائما

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة