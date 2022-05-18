الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى 2022

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور منذ عدة أيام عن رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 ، بعد أن انتهت الامتحانات منذ عدة أيام، والتي تمت لأول عام بالنظام الجديد الذي وضعه وزير التربية والتعليم معتمدًا على طريقة الفهم والتحليل بعيدًا عن الحفظ.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2022.

رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

ومن خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم وبرقم الجلوس أو بطاقة الرقم القومي يمكنهم الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية: 

أولًا : تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من هنا.

ثانيا : الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ثالثًا: اختيار المرحلة الابتدائية.

رابعًا: الضغط على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.

خامسًا: تسجيل بيانات الطالب بشكل سليم “الاسم، الرقم القومي، رقم الجلوس، تحديد المحافظة".

سادسًا: الضغط على أيقونة استعلام، بعدها ستظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.

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تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي ٢٠٢٢ 

تختلف طريقة تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي  ٢٠٢٢ عن السنوات الماضية، بعد تغيير وزارة التربية والتعليم  المناهج وطرق التقييم والامتحانات، وحددت وزارة التربية والتعليم طريقة التقييم من خلال الألوان فيمثل كل لون تقدير الطالب.

•  اللون الأزرق في النتيجة على نجاح الطالب وحصوله على ما يعادل 85% حتى 100%.
•  اللون الأخضر على نجاح الطالب وحصوله على نسبة مئوية من 65% حتى 85%.
•  اللون الأصفر فيدل على أن نسبة نجاح الطالب ما بين 50% و60%.
•  اللون الأحمر رسوب الطالب، ودخوله امتحانات الدور الثاني.

وأجرت وزارة التربية والتعليم امتحانات سنوات النقل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمراقبين من عدوى فيروس كورونا. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

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