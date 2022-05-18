الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع «دعم مصر» لإدخال رقم التليفون وتحديث بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يواصل أصحاب البطاقات التموينية البحث عن رابط موقع "دعم مصر" لإدخال رقم التليفون وتحديث بطاقة التموين، بعد أن أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة لهم عبر كوبون صرف الخبز لتحديث بيانات بطاقة التموين وإدخال رقم التليفون، "الدستور" تعرض في السطور التالية رابط موقع دعم مصر لإدخال رقم التليفون وتحديث بطاقة التموين.

 

كيفية تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين

خلال الأسبوعين الأخيرين بحث  أصحاب بطاقة التموين 2022 عن كيفية إدخال رقم التليفون وتحديث بطاقة التموين، وأتاحت وزارة التموين عدة طرق لتحديثها سواء من خلال موقع "دعم مصر" أو عبر الروابط التي أتاحتها وزارة التموين، لتحديث بيانات البطاقة تجنبًا لإيقافها. 



من خلال موقع دعم مصر يمكن لحاملي بطاقة التموين تسجيل رقم التليفون  لتحديث  التموين 2022 من خلال تنشيط بطاقة التموين ثم إدخال رقم تليفون صاحب بطاقة التموين.

 

رابط موقع دعم مصر 

في البداية يقوم صاحب بطاقة التموين بالدخول إلى موقع دعم مصر من هنا

https://www.tamwin.com.eg/ ، ثم اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

 

يطلب الموقع الرسمي للتموين رقم البطاقة الشخصية، ثم يقوم المواطن بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

 

وقد يجد المواطن بعض الصعوبة في الدخول على الموقع نظرا للكثافة الشديدة وإقبال المستفيدين على تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022، ولكن رابط تحديث بطاقة التموين يعمل طوال اليوم.

 

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مهلة إسبوعين لأصحاب بطاقات السلع التموينية لإضافة رقم التليفون لتحديث بطاقة التموين ٢٠٢٢، من خلال رسالة نشرتها عبر بونات صرف الخبز، ويأتي تحديث بطاقة التموين في إطار حرص وزارة التموين على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية.

 

وتضمنت الرسالة التي أرسلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مهلة أسبوعين للمواطنين حاملي بطاقة التموين لاضافة رقم التليفون لتحديث  بطاقة التموين 2022.

 

وتوفر مصر الخدمات التموينية المدعمة لنحو 64 مليون مواطن، وفقا لبيانات رسمية متمثلين في 23 مليون أسرة مصرية تصرف شهريًا عدد من السلع الغذائية الأساسية والمدعمة متمثلة في زيت – سكر – أرز – مكرونة وغيرها من السلع التي تعتمد عليها هذه الأسر يوميًا.

اخر ميعاد لتحديث بطاقه التموين موقع دعم مصر كيفيه تسجيل رقم التليفون في بطاقه التموين رابط موقع دعم مصر لإدخال رقم التليفون وتحديث بطاقة التموين رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

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