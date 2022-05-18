يتابع المصريون بشغف سعر الدولار يوميًا في البنوك المصرية، والذي يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه، منذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الدولار أمام الجنيه في مارس الماضي بعد رفع سعر الفائدة في البنوك تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-5-2022 فى البنوك المصرية



وتنشر «الدستور» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-5-2022 فى البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-5-2022 فى البنوك المصرية تراجعا طفيفا مقارنة بسعر الدولار أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 18.23 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 18.23 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.23 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.29 جنيه.

وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.26 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.32 جنيه.

وسجل في البنك العربي الأفريقي سعر 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 18.24 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.31 جنيه.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه



وكان للحرب الروسية الأوكرانية دور كبير في تذبذب قيمة الدولار، حيث شهد صعودًا مفاجئًا، واقترب من سعر ١٩ جنيها، وسط توقعات من استمرار ارتفاعه، إلا أن الجنيه استطاع الصمود أمام الدولار الذي شهد تراجعا أمام الجنيه.

وأرجع خبراء الاقتصاد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه والتي تراجعت من مستوى 18.51 جنيهًا إلى نحو 18.38 جنيهًا بحسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى زيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، وأيضاً، تراجع الطلب على الدولار.