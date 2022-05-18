الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس والغرامة.. أول حكم جنائى فى قضية سرقة حساب على «فيسبوك»

محكمة طنطا الاقتصادية
محكمة طنطا الاقتصادية
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أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة طنطا الاقتصادية، أول حكم جنائي في قضية سرقة حساب "فيسبوك" وحكم فيها حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وغرامة مائة ألف جنيه وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

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وكان قد تقدم تقدم "م.م"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، لتضرره من اختراق حسابه على "فيسبوك" والمسمى الداعية "م.م".

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني لأخير على صفحة "فيسبوك" مسماه "حنان" مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

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واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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