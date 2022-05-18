تفاصيل سقوط بوسي «مستريحة الشرقية» في قبضة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى" م ر ي" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهموها بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات.



حرر مواطنون بمدينة الزقازيق، عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد" م ر ي" 49 عاما مدرسة رياض أطفال، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة تمطالت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وامتنعت عن الذهاب لمدرستها بسبب تردد الأهالى عليها ومطالبتها برد أموالهم، فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.



وقال عدد من الضحايا إن المتهمة امتنعت منذ 6 أشهر عن دفع القيمة الشهرية المتفق عليها من أرباح تشغيل الأموال وتماطلت فى السداد، وتم تحرير العديد من المحاضر ضدها بمديريتي أمن القاهرة والشرقية.



يذكر أن مديرية أمن الشرقية تلقت عدة بلاغات من الضحايا حملت أرقام 5759 لسنة 2022 جنح ثانى قسم ثانى الزقازيق، و5866 لسنة 2022 جنح ثانى الزقازيق، و5846 جنح ثانى الزقازيق، و3114 جنح ثانى الزقازيق لسنة 2022.



ومن جانبه، تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، المشكو فى حقها، مواجهتها بأقوال الشاكين والوقف على قيمة المبالغ المالية التى أخذتها من الضحايا بزعم تشغيلها فى بيع الأجهزة الكهربائية.