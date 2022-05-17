المرور تناشد السائقين الابتعاد عن موقع حادث محور 26 يوليو

ناشدت إدارة المرور، اليوم، المواطنين وسائقي السيارات، الابتعاد عن موقع حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكي، أعلى محور 26 يوليو بالجيزة، لحين رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى المحور، والتوجه إلى المسطحات الأرضية والصعود إلى الدائري والتوجه إلى أكتوبر.

كما وجهت باستخدام محور صفط اللبن واستكمال الرحلات المرورية، وصولًا إلى مدينة 6 أكتوبر، لتخفيف أحمال السيارات عن المنطقة، لحين إزالة حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش؛ لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.