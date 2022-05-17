الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قيادات المرور تنتقل إلى موقع حادث تصادم أعلى المحور

أرشيفية
أرشيفية
ads

انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور لموقع حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكي، أعلى المحور بالجيزة، لمتابعة موقع الحادث والإشراف على عمليات رفع حطام ووجه بسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة تنظيم حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بالجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

حادث تصادم الإدارة العامة للمرور حادث مرورى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

لتجنب إيقاف بطاقة التموين 2022.. حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدايرة المقطوعة واليأس المشرق

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين