قيادات المرور تنتقل إلى موقع حادث تصادم أعلى المحور

انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور لموقع حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكي، أعلى المحور بالجيزة، لمتابعة موقع الحادث والإشراف على عمليات رفع حطام ووجه بسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة تنظيم حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بالجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.