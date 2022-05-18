اختلال عجلة القيادة.. «التحريات» تكشف تفاصيل حادث 26 يوليو

كشفت المعاينة الأوّلية لحادث المحور بالجيزة أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق التريلا، واصطدمت بأتوبيس و7 سيارات ملاكي، ما أدى إلى توقف حركة المركبات في الاتجاه من ميدان لبنان، وصولاً إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق.

وظهرت كثافات مرورية في حادث تصادم تريلا وأتوبيس، و7 سيارات ملاكى، أعلى المحور في الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان تحسبًا لسقوط مصابي ونقلهم إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور، وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.