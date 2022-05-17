الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة عامل توصيل وسرقة دراجته النارية بالإكراه في الشروق

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق، بحبس لصان، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عامل توصيل وسرقة دراجته النارية  بالإكراه بالشروق.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه وإعادة المسروقات.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم التقابل مع عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج مصاب بجروح سطحية بالجسم.

وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخصين يستقلان سيارة نصف نقل استوقفاه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين إصابته المنوه عنها، واستوليا منه على "دراجته النارية، هاتفه المحمول، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الشخصية" كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية، وبحوزتهما سيارة ملك أحدهما ، سلاح أبيض "مطواة" ،عصا خشبية "شومة"، والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وأمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

جهات التحقيق حبس لصان سرقة امل توصيل الشروق

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وائل لطفي

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