القبض على حداد متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية فى كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط حداد المتهم بقتل صديقه فني مصاعد بطلق ناري خرطوش بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز شرطة كرداسة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى قصر العيني بوصول فني مصاعد يدعى إبراهيم.ح 30 سنة مصابا برش خرطوش في الوجه والصدر، وفور إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت عن هوية المتهم، حيث تبين أنه يدعى «أدهم.أ» حداد مسلح وأنه أقرض المجني عليه مبلغا ماليا وعندما طالبه به عدة مرات كان الأخير يماطله في رد المبلغ، وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، من خلال استجواب صديق المجني عليه الذي كان شاهدا على الواقعة قال إنه أثناء جلوسه رفقة المجني عليه حضر المتهم ليطالبه بالمبلغ المدين به وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة قام خلالها المجني عليه بضرب المتهم الذي انصرف متوعدا له، حيث استشاط غضبا بسبب ضربه أمام آخرين.

وأضاف الشاهد أن المتهم عاد بعد فترة حاملا سلاحا ناريا وصرخ قائلا: "أنت قليت مني كتير وهحاسبك"، وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه فسقط غارقا في دمائه وفر المتهم هاربا وقام الشاهد بنقل صديقه إلى مستشفى قصرالعيني واتصل هاتفيا بشقيقه الذي أسرع إلى المستشفى فأخبره الأطباء بمصرع المصاب متأثرًا بالطلقات النارية.

وأعدت مباحث كرداسة برئاسة المقدم معتصم رزق، رئيس المباحث، عدة مأموريات، لضبط المتهم بعد تتبع خط سيره والأماكن التي يتردد عليها.