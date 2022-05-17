السيطرة على حريق مخزن أحبار بمكتب بريد بهتيم

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، بـ3 سيارات نجحت في إخماد حريق نشب في مخزن أحبار تابع لمكتب بريد بهتيم بحي شبرا الخيمة ثان.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن حبارات بمكتب بريد بهتيم بشارع 15 مايو دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن حبارات بمكتب بريد بهتيم بشارع 15 مايو دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن حبارات بمكتب بريد بهتيم بشارع 15 مايو دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، عبارة عن حجرة "1.5*2" متر.