الثلاثاء 17 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات في محاولة تهريب «أجنبي» للماريجوانا عبر مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
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أصدرت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، أمرا بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط كمية كبيرة من زيت الماريجوانا بحوزة راكب أجنبى خلال محاولته تهريبها عبر مطار القاهرة.

كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية عندما ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، بحوزة راكب قادم من باريس.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة الدولي، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما امبولات وعبوات متكررة داخل حقائب الراكب.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف احمد امين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 32 عبوة بهم زيت الماريجوانا المخدر (عبارة عن 17 وحدة سجائر الكترونية و9 امبولات و6 علب بهم امبولات جميعا يستخدم لتلك السجائر).

وأمر أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

مطار القاهرة الدولي المباحث الجنائية نيابة النزهة تهريب السجائر الإلكترونية المعمل الكيماوي رسوم جمركية

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