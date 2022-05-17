الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بسرقة هاتف سيدة بأسلوب الخطف فى 15 مايو

ارشيفية
ارشيفية
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تجرى النيابة العامة تحقيقًا فى واقعة اتهام لص بسرقة هاتف سيدة بأسلوب الخطف، حال سيرها بأحد شوارع دائرة قسم شرطة 15 مايو.

كان قد ورد بلاغ الى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مفاده قيام شخص بسرقة هاتف محمول من سيدة، بمنطقة  15 مايو.

وبالانتقال والفحص وعقب استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد ج"، عاطل ومقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وأمكن وأرشد عن مكان الهاتف المسروق.

وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم  وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

جهات التحقيق القاهرة تحقيقات سرقة هاتف سيدة الخطف 15 مايو

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