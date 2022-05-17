الثلاثاء 17 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس راكبة حاولت تهريب أدوية بشرية عبر مطار القاهرة

مخدرات
مخدرات
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قررت نيابة النزهة، الثلاثاء، حبس راكبة مصرية من أصل سورى 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون عبر مطار القاهرة الدولى لداخل البلاد.

كما أمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول المضبوطات، وتحريات المباحث الجنائية.

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب لعدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 982 اشتبه أمير محمود مأمور اللجنة الجمركية المعين على الخط الأخضر فى راكبة مصرية من أصل سورى لكثرة التردد والسفر.

بسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء ممنوعة أوما يجب الإفصاح عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية؟ أجابت بالنفي.

بالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك وسامح زاهر رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكبة فلم يتبين وجود شيئ، فتم تكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك بتفتيشها ذاتيًا، فتبين وجود 60 شريطًا وكيسًا وزجاجة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام مخبأة على جسمها.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 111 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وقام بالعد والتحريز لجنة من مصطفى فاضل ومحمود عبدالمولى تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

مصر للطيران مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة رسوم جمركية تهريب مخدرات القاهرة الدولي الاستيراد والتصدير

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