الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع باحثين قانونيين في اتهامهما باقتحام بوابة النيابة الإدارية

جريدة الدستور
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تحقق النيابة العامة بالقاهرة الجديدة مع باحثين قانونيين يعملان بالإدارة المركزية للشئون القانونية بمحافظة القاهرة وسائق لقيامهما اليوم باقتحام بوابة مقر النيابة الإدارية بالتجمع الخامس بالسيارة الحكومية رقم (أ ب ر ٩٤٦)، بعد قيام أحد الباحثين بإبعاد مسؤول الأمن عن البوابة رقم 2 بالقوة.

تبين من القضية رقم ٤٧٢٢ لسنة ٢٠٢٢ إداري القاهرة الجديدة قيام اثنين من الباحثين القانونيين بالشئون القانونية بديوان محافظة القاهرة وهما م م س، وعمرو س م، بالحضور الساعة العاشرة صباح اليوم لسماع أقوالهما فى إحدى القضايا أمام النيابة الإدارية للإدارة المحلية بمجمع النيابات بالقاهرة الجديدة، حيث كانا يستقلان سيارة حكومية تابعة لمحافظة القاهرة.

عند استيقافهما على البوابة رقم ٢، وعندما طلب منهما مسؤول أمن البوابة تحقيق الشخصية والتنبيه عليهم بوضع السيارة خارج مقر النيابة طبقا للتعليمات، ورفض السائق الامتثال للتعليمات واقتحم البوابة بالقوة بعد أن نزل أحد الباحثين القانونيين من السيارة وقام بمنع فرد الأمن من الوقوف أمام السيارة وتطور الموضوع الى تشابك بالأيدي والتعدى بالسب والقذف من جانب موظفى المحافظة.

تم التحفظ على السيارة والمتهمين، وإخطار المستشار نائب رئيس النيابة الإدارية وكيل إدارة النيابات الذي قام بدورة بإخطار اللواء رئيس قطاع أمن القاهرة الجديدة، وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة والقبض على المتهمين الثلاثة والتحفظ على السيارة داخل مقر النيابة، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.

القاهرة الجديدة النيابة الإدارية محافظة القاهرة

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