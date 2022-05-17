الثلاثاء 17 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لشقيقين بتهمة قتل عامل وإصابة شقيقه بسبب خلافات بأسيوط

محكمة
محكمة
ads

عاقبت محكمة جنايات أسيوط، شقيقين بالسجن المؤبد لكل منهما، لقيامهما بقتل عامل وإصابة شقيقه بإطلاق الرصاص عليهما أثناء تواجدهما بمسكنهما، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بمركز أبوتيج.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بإطلاق أعيرة نارية بقرية "دوينة" بدائرة المركز ووجود قتيل ومصاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين، مقتل "أحمد ع "42 سنة - عامل"، وإصابة شقيقه علاء بطلقات نارية.

أشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الحادث "محمد م "وشهرته "ياسين"، وشقيقه" رمضان م"، وأنهما يوم الحادث وأثناء تواجد المجنى عليهما بمنزلهما، حضر إليهما المتهمان وبحوزة الأول بندقية آلية، والثانى بندقية خرطوش، وأطلقا صوب المجني عليهما وابلاً من الأعيرة النارية مما نتج عنه مقتل أحدهما، وإصابة الآخر، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما منذ 3 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين والأسلحة النارية المستخدمة، وتم العثور على العديد من فوارغ الطلقات بمكان الحادث، وأثبت تقرير المعمل الجنائي وجود العديد من آثار الطلقات النارية بجدران منزل المجنى عليهما.

محكمة جنايات اسيوط شقيقين السجن المؤبد بقتل عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

خلال ساعات.. بدء تلقي إضافة التليفون المحمول لصاحب البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

صور

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

المئات يشيعون جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين