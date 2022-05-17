المؤبد لشقيقين بتهمة قتل عامل وإصابة شقيقه بسبب خلافات بأسيوط

عاقبت محكمة جنايات أسيوط، شقيقين بالسجن المؤبد لكل منهما، لقيامهما بقتل عامل وإصابة شقيقه بإطلاق الرصاص عليهما أثناء تواجدهما بمسكنهما، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بمركز أبوتيج.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بإطلاق أعيرة نارية بقرية "دوينة" بدائرة المركز ووجود قتيل ومصاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين، مقتل "أحمد ع "42 سنة - عامل"، وإصابة شقيقه علاء بطلقات نارية.

أشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الحادث "محمد م "وشهرته "ياسين"، وشقيقه" رمضان م"، وأنهما يوم الحادث وأثناء تواجد المجنى عليهما بمنزلهما، حضر إليهما المتهمان وبحوزة الأول بندقية آلية، والثانى بندقية خرطوش، وأطلقا صوب المجني عليهما وابلاً من الأعيرة النارية مما نتج عنه مقتل أحدهما، وإصابة الآخر، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما منذ 3 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين والأسلحة النارية المستخدمة، وتم العثور على العديد من فوارغ الطلقات بمكان الحادث، وأثبت تقرير المعمل الجنائي وجود العديد من آثار الطلقات النارية بجدران منزل المجنى عليهما.