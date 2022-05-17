الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 5 أشخاص فى اتهامهم بقتل مالك شركة بالطالبية؟

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص، فى اتهامهم بقتل مالك شركة بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، أن اثنين من المتهمين يعملان بشركة المجني عليه ولشكه في اصطحابهما فتيات ليل داخل مقر الشركة، تشاجر معهما، مما دفعهما للاستعانة بـ3 من أقارب أحدهما، ونشبت بينهم مشاجرة، اعتدى خلالها أحدهم عليه بحجر مما أسفر عن مقتله.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص؛ نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالتحرّي تبين أن المجني عليه مالك شركة وتلقى اتصالا من حارس العقار الكائنة به الشركة، وأخبره أن اثنين من موظفي الشركة أحضرا فتيات ليل إلى مقر الشركة، فتوجه إليهما المجني عليه، ونشبت بينهم مشاجرة، حيث لم يعثر على الفتيات، واستعان أحد الموظفين بـ3 من أقاربه، واعتدى أحدهم عليه بحجر على رأسه مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة القبض 5 أشخاص قتل مالك شركة الطالبية

رئيس التحرير

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