المشدد 15 لمدة سنة لشخصين بتهمة الاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش.

ووردت معلومات إلى قسم شرطة المرج مفادها قيام مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما فى مسكن المتهم الثاني وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.