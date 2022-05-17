الثلاثاء 17 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 لمدة سنة لشخصين بتهمة الاتجار في الحشيش

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش.

ووردت معلومات إلى قسم شرطة المرج مفادها قيام مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما فى مسكن المتهم الثاني وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات شخصين 15سنة الحشيش مسجلان خطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

خلال ساعات.. بدء تلقي إضافة التليفون المحمول لصاحب البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

صور

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

المئات يشيعون جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين