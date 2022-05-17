حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالدقهلية

قررت جهات التحقيق حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية- بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة جمصة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم «بندقية آلية- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 7 هواتف محمولة».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.