جمع 1.5 مليار من المواطنين.. السجن 15 سنة لـ«مستريح مغاغة»

عاقبت المحكمة الاقتصادية باستئناف بني سويف، مأمورية المنيا «حسين أ.»، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح مغاغة» حضوريًا بالسجن 15 عامًا في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم بشركة رخام.

تضمن الحكم رد مبلغ مليار ونصف المليار جنيه قيمة المبالغ التي جرى جمعها للمواطنين، ومعاقبة المتهم وشريكه "محمد. ع" غيابيًا، وتغريمهما 10 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث "علاء.ا" ، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه ومعاقبة 41 متهمًا آخرين من المندوبين بينهم 10 حضوريًا، و31 غيابيًا، السجن عامًا، و3 متهمين بينهم سيدة بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعًا، في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة.

ونظرت المحكمة الاقتصادية باستئناف بني سويف، مأمورية المنيا، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة «حسين أ.»، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح مغاغة»، و47 آخرين، في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم بشركة رخام.

وجمع المتهم 1.5 مليار جنيه من أموال المواطنين بمعاونة 47 آخرين.

تضمن قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية بمأمورية بني سويف، 3 متهمين أسياسيين و45 متهمًا آخرين، متورطين في تهمة المشاركة ودعوة المواطنين في توظيف الأموال.

وأن من بين المتهمين الـ47، تجري محاكمة 12 متهمًا حضوريًا، قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 35 آخرين ما زالوا هاربين حتى اليوم، وبعضهم تمكن من الهرب خارج البلاد.