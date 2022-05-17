المشدد 3 سنوات لسائق وعامل لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات

عاقبت محكمة جنايات بنها، سائقًا وعاملًا بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة فى القضية التي حملت رقم ٣١٨١٨ لسنة ٢٠٢١ جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم ٢٨٥٣ لسنة ٢٠٢١ كلّي شمال بنها.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة إلى محكمة الجنايات، عن أن المتهمين "م أ" ٢٣ سنة، سائق، مقيم منطقة الساحل بالقاهرة و"م ج" ٢٩ سنة، عامل، مقيم الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، أحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي، كمية من الحشيش في الأحوال غير المصرح بها قانونًا، كما أحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي كمية من مخدر MDMB_ 4 En_Pinaca وكمية من مخدر الميثامفيتامين كما حازا مادتين تخضعان لبعض قيود الجواهر المخدرة "كلونازييام _ بنزوهيكسول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاولا إدخال شيء من الأشياء الممنوعة إلى السجن على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجون.