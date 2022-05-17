الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل شرع في قتل 3 رفضوا عودة زوجته بقنا

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات قنا، الثلاثاء، عامل شرع في قتل 3 لرفضهم عودة زوجته بالسجن لمدة 3 سنوات بمحافظة قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بقنا، بلاغا يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على سيارة  بالطريق المؤدى إلى منطقة المقابر بدائرة قرية الحجيرات، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارة وإصابة 3 أشخاص بينهم سيدة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن خلافا نشب بين المتهم وبين زوجته وتطور الخلاف بينهما فتركت منزل الزوجية وعادت لأسرتها فاعتقد أن المصابين أقاربها هم وراء تحريضها على عدم العودة لمنزل الزوجية فعقد العزم على التخلص منها فقام بإحضار بندقية إلية سريعة الطلقات ونصب كمين لهم وأثناء قيامهم بزيارة المقابر قام بإطلاق أعيرة نارية عليهم مما أدى إلى إصابتهم.

السجن 3 سنوات عامل شرع في قتل لرفضهم عودة زوجته محكمة جنايات قنا

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